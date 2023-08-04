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В Москве сообщили о важности союзничества с Азербайджаном

Ильхам Алиев и Владимир Путин
© Фото: сайт Кремля
В МИД РФ заявили, что декларация о союзничестве вывела российско-азербайджанские отношения на новый уровень. Там отметили, что страны обсуждают все проблемы в конструктивном и взаимоуважительном ключе.

Руководитель четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар рассказал об отношениях России и Азербайджана после подписания декларации о союзническом взаимодействии.

В интервью ТАСС он заявил, что подписание декларации вывело российско-азербайджанские отношения на новый уровень, сейчас наблюдается поступательное развитие связей Москвы и Баку. По его словам, сегодня Россия видит практическую отдачу от союзничества с Азербайджаном.

Гончар подчеркнул, что Россия и Азербайджан обсуждают все проблемные моменты в конструктивном и взаимоуважительном ключе. Дипломат также отметил, что новый уровень отношений позволяет странам обсуждать армяно-азербайджанское урегулирование и роль Запада и Турции в регионе откровенно.

Говоря об экономических и гуманитарных связях, представитель МИД сообщил, что страны увеличивают взаимную торговлю, которая в этом году выросла на 33,3%. По словам дипломата, Москва и Баку намерены в этом году организовать Межрегиональный форум. Помимо этого, он рассказал о реализации проекта транспортного коридора Север-Юг.

Он напомнил и о 100-летии со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, отметив выставки и мероприятия, который проходили не только в Москве, но и в Астрахани, Дагестане и других российских регионах.

В заключение Гончар добавил, что Россия и Азербайджан намерены продолжить сотрудничество в культурной и образовательной сферах.

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