Грузия упростит процедуру получения гражданства для соотечественников за рубежом

Опубликовано: 17:50, 5 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Проживающим за границей выходцам из Грузии станет проще получить грузинское гражданство. Сдавать экзамен по грузинскому языку позволят неограниченное количество раз, а при неудовлетворительном результате повторно подать заявку можно будет всего через 6 месяцев.

Грузинское правительство приняло решение упростить процедуры получения гражданства для проживающих за рубежом соотечественников. Об этом рассказал в понедельник глава Минюста страны.

По словам Рати Брегадзе, выходцам из Грузии предстоит сдать экзамен по грузинскому языку до того, как они обратятся в Агентство развития сервисов с заявлением.

В том случае, если на экзамене не будет положительной оценки, агентство в целях экономии времени и ресурсов не будет начинать формальные процедуры по присвоению гражданства.

При этом Брегадзе обратил внимание на то, что экзамен можно будет сдавать неограниченное количество раз.

"В случае окончательного отрицательного решения на заявку о получении гражданства Грузии срок повторного начала процедуры присвоения гражданства сократится с одного года до шести месяцев, что будет значительной льготой для тех лиц, которые хотят получить гражданство Грузии"

– сказал министр.

Кроме того, планируется сократить ценз на получение гражданства с 10 лет проживания в стране до 5.