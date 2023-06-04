Грузия уберет мусор с пляжей

Как рассказали в Минрегионразвития Грузии, в целях повышения туристической привлекательности грузинских пляжей на них будет проведена масштабная уборка. Для этого ведомство уже купило 16 спецмашин, включая просеиватели песка, экскаваторы и самоходный ороситель.
Спецмашины сегодня были переданы городским службам Зугдиди, Кобулети и Поти, чтобы черноморский берег Грузии был "интенсивно очищен" от мусора.
По этому случаю была организована церемония с участием замглавы Минрегионразвития Мзии Гиоргобиани и руководителем ведомственной компании, управляющий сбором мусора в республике, Георгия Шухошвили.
Напомним, что официально летний туристический сезон на грузинском берегу Черного моря был открыт накануне. Таким образом, власти планируют убирать мусор с пляжей все время, пока в стране будет наплыв туристов.