Грузия уберет мусор с пляжей

Опубликовано: 18:58, 4 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Грузии приступили к уборке черноморских пляжей на следующий день после начала летнего туристического сезона. Зугдиди, Кобулети и Поти получили от Минрегионразвития спецмашины для интенсивной очистки берега от мусора.

Как рассказали в Минрегионразвития Грузии, в целях повышения туристической привлекательности грузинских пляжей на них будет проведена масштабная уборка. Для этого ведомство уже купило 16 спецмашин, включая просеиватели песка, экскаваторы и самоходный ороситель.

Спецмашины сегодня были переданы городским службам Зугдиди, Кобулети и Поти, чтобы черноморский берег Грузии был "интенсивно очищен" от мусора.

По этому случаю была организована церемония с участием замглавы Минрегионразвития Мзии Гиоргобиани и руководителем ведомственной компании, управляющий сбором мусора в республике, Георгия Шухошвили.

Напомним, что официально летний туристический сезон на грузинском берегу Черного моря был открыт накануне. Таким образом, власти планируют убирать мусор с пляжей все время, пока в стране будет наплыв туристов.