Вестник Кавказа

Грузия снизит затраты на мобильную связь

Грузия снизит затраты на мобильную связь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузия намерена присоединиться к роуминговой системе Европы, что позволит сократить траты на звонки мобильных операторов страны на территории европейских государств.

В скором времени туристы и граждане Грузии, которые находятся в Европе, смогут сэкономить на звонках. Республика планирует вступить в роуминговую систему Европы. Такое заявление сделал европейский комиссар по вопросам европолитики соседства и расширения Оливер Вархей.

"В нашем распоряжении есть все, чтобы представить Совету предложение об интеграции Грузии в европейскую систему роуминга<...>Затраты на роуминг будут значительно снижены, а также значительно снизятся затраты на обмен данными как для путешественников, так и для грузин, живущих в Европе"

- Оливер Вархей

Система роуминга предусматривает использование местных тарифов на территории европейских стран.

Вархей отметил, что это событие будет знаковым и отразится на всем населении Грузии.

Он отметил, что власти Грузии в этом направлении предприняли все возможные шаги. При этом окончательное решение будет принято Европейским союзом.

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