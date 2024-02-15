Грузия снизит затраты на мобильную связь

В скором времени туристы и граждане Грузии, которые находятся в Европе, смогут сэкономить на звонках. Республика планирует вступить в роуминговую систему Европы. Такое заявление сделал европейский комиссар по вопросам европолитики соседства и расширения Оливер Вархей.
"В нашем распоряжении есть все, чтобы представить Совету предложение об интеграции Грузии в европейскую систему роуминга<...>Затраты на роуминг будут значительно снижены, а также значительно снизятся затраты на обмен данными как для путешественников, так и для грузин, живущих в Европе"
- Оливер Вархей
Система роуминга предусматривает использование местных тарифов на территории европейских стран.
Вархей отметил, что это событие будет знаковым и отразится на всем населении Грузии.
Он отметил, что власти Грузии в этом направлении предприняли все возможные шаги. При этом окончательное решение будет принято Европейским союзом.