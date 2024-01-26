МВД Грузии расширит количество своих представительств в других странах

Кандидат на пост главы МВД Грузии сообщил о наличии планов по увеличению полицейских атташе за границей. В настоящее время в других странах находятся 18 таких сотрудников

Грузия намерена продолжить наращивать число полицейских атташе в других странах. Об этом заявил кандидат на пост главы министерства внутренних дел Вахтанг Гомелаури.

Он подчеркнул, что сегодня за рубежом находятся 18 полицейских атташе

"Полицейское сотрудничество расширяется. На сегодняшний день отправлены 18 полицейских атташе, которые покрывают 36 стран. В том числе полицейские атташе в прошлом году были отправлены в Ирландию и Израиль, и этот процесс продолжится"

– Вахтанг Гомелаури

Напомним, в понедельник в парламенте начались обсуждения программы кандидата на пост премьера Ираклия Кобахидзе. Кандидаты на должности министров также знакомят депутатов со своим видением развития своей сферы.