Грузия проводит учения с американскими и британскими солдатами

Международные учения под названием "Троянский след" уже в третий раз организованы при поддержке командования сил спецопераций США в Европе на территории Грузии, рассказали в Минобороны страны.
"Официальная церемония открытия учений состоялась в Совместном центре тренировок и оценок Грузия – НАТО (JTEC)"
– ведомство
В учениях участвуют военные из:
- Грузии;
- США;
- Британии;
- Испании;
- Польши;
- Румынии.
Кроме того, в "Троянском следе" будут задействованы резервисты – представители территориальной обороны, а также участники от добровольческих организаций.
Собственно учения будут проводиться и на море, и на суше, причем как в восточной, так и в западной части страны.
Основная задача учений – отрабатывание взаимодействия между военными разных стран, обмен опытом и улучшение боевой готовности.
Напомним, совместный центр Грузия – НАТО был открыт в 2014 году. Он находится в пригороде Тбилиси – Крцаниси.
Грузия, НАТО и ЕС
Летом 2022 года грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси стремится стать членом Североатлантического альянса. В то же время, политик признал, что для достижения этой цели Грузии необходимо урегулировать ряд вопросов.
Кроме того, Грузия нацелена на евроинтеграцию. В декабре прошлого года Тбилиси получил статус кандидата в члены Евросоюза.
А в феврале 2024 года генсек НАТО рассказал о планах по углублению сотрудничества с Грузией. Йенс Столтенберг также выразил надежду, что, став одной из стран ЕС, Грузия запустит реформы, которые позволят ей войти в НАТО.