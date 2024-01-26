Грузия проводит учения с американскими и британскими солдатами

Учения "Троянский след" проходят в Грузии. В них задействованы военнослужащие из США, Британии, Испании и других стран. Церемония открытия прошла в Совместном центре Грузия – НАТО.

Международные учения под названием "Троянский след" уже в третий раз организованы при поддержке командования сил спецопераций США в Европе на территории Грузии, рассказали в Минобороны страны.

"Официальная церемония открытия учений состоялась в Совместном центре тренировок и оценок Грузия – НАТО (JTEC)"

– ведомство

В учениях участвуют военные из:

Грузии;

США;

Британии;

Испании;

Польши;

Румынии.

Кроме того, в "Троянском следе" будут задействованы резервисты – представители территориальной обороны, а также участники от добровольческих организаций.

Собственно учения будут проводиться и на море, и на суше, причем как в восточной, так и в западной части страны.

Основная задача учений – отрабатывание взаимодействия между военными разных стран, обмен опытом и улучшение боевой готовности.

Напомним, совместный центр Грузия – НАТО был открыт в 2014 году. Он находится в пригороде Тбилиси – Крцаниси.

Грузия, НАТО и ЕС

Летом 2022 года грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси стремится стать членом Североатлантического альянса. В то же время, политик признал, что для достижения этой цели Грузии необходимо урегулировать ряд вопросов.

Кроме того, Грузия нацелена на евроинтеграцию. В декабре прошлого года Тбилиси получил статус кандидата в члены Евросоюза.

А в феврале 2024 года генсек НАТО рассказал о планах по углублению сотрудничества с Грузией. Йенс Столтенберг также выразил надежду, что, став одной из стран ЕС, Грузия запустит реформы, которые позволят ей войти в НАТО.