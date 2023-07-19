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Грузия привлечет богатых туристов особым образом

Грузия привлечет богатых туристов особым образом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Состоятельных туристов будут привлекать в Грузию вином, шашлыком и экстремальным туризмом. Этому посвятит рекламную кампанию медиаплатформа Bloomberg.

Медиаплатформа Bloomberg развернет масштабную рекламную кампанию по привлечению в Грузию состоятельных туристов.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма Грузии, уточняя, что большую часть аудитории платформы составляют состоятельные люди, для которых интересно открытие новых направлений для путешествий.

В рамках рекламной кампании журналистов разместят два ролика о Грузии, снятые в формате Lifestyle: зрители узнают о тонкостях грузинского виноделия, национальной кухне и главных достопримечательностях страны. Тем, кто ищет экстремальных развлечений, расскажут о таком направлении как «приключенческий туризм». Рекламная кампания по привлечению в Грузию богатых туристов продлится до конца года.

Грузия – новый центр делового туризма

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