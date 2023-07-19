Грузия привлечет богатых туристов особым образом

Опубликовано: 15:42, 19 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Состоятельных туристов будут привлекать в Грузию вином, шашлыком и экстремальным туризмом. Этому посвятит рекламную кампанию медиаплатформа Bloomberg.

Медиаплатформа Bloomberg развернет масштабную рекламную кампанию по привлечению в Грузию состоятельных туристов.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма Грузии, уточняя, что большую часть аудитории платформы составляют состоятельные люди, для которых интересно открытие новых направлений для путешествий.

В рамках рекламной кампании журналистов разместят два ролика о Грузии, снятые в формате Lifestyle: зрители узнают о тонкостях грузинского виноделия, национальной кухне и главных достопримечательностях страны. Тем, кто ищет экстремальных развлечений, расскажут о таком направлении как «приключенческий туризм». Рекламная кампания по привлечению в Грузию богатых туристов продлится до конца года.