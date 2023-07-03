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Грузия – новый центр делового туризма

Грузия – новый центр делового туризма
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Администрацию туризма Грузии получила престижную европейскую награду за лучшее предоставление услуг. Торжественная церемония прошла в рамках форума делового туризма в Осло.

На проходящем в Осло международном форуме делового туризма m&i Summer 2023 грузинская Национальная администрация туризма стала лучшей на европейском континенте по предоставлению услуг.

Как отметили в самой администрации, Грузия трансформируется в центр делового туризма, прочно утверждаясь на мировой арене. Там подчеркнули, что приз на форуме привлечет в Грузию крупнейшее компании, а также позволит проводить в стране международные форумы, конгрессы и конференции.

Стоит добавить, что форум представил международные компании, заказавшие свыше 300 мероприятий в разных странах мира. Принимали участие популярные эксперты, работники туристической сферы, представители бизнес-туризма и многие другие.

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