Опубликовано: 15:50, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Администрацию туризма Грузии получила престижную европейскую награду за лучшее предоставление услуг. Торжественная церемония прошла в рамках форума делового туризма в Осло.

На проходящем в Осло международном форуме делового туризма m&i Summer 2023 грузинская Национальная администрация туризма стала лучшей на европейском континенте по предоставлению услуг.

Как отметили в самой администрации, Грузия трансформируется в центр делового туризма, прочно утверждаясь на мировой арене. Там подчеркнули, что приз на форуме привлечет в Грузию крупнейшее компании, а также позволит проводить в стране международные форумы, конгрессы и конференции.

Стоит добавить, что форум представил международные компании, заказавшие свыше 300 мероприятий в разных странах мира. Принимали участие популярные эксперты, работники туристической сферы, представители бизнес-туризма и многие другие.