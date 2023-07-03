Администрацию туризма Грузии получила престижную европейскую награду за лучшее предоставление услуг. Торжественная церемония прошла в рамках форума делового туризма в Осло.
На проходящем в Осло международном форуме делового туризма m&i Summer 2023 грузинская Национальная администрация туризма стала лучшей на европейском континенте по предоставлению услуг.
Как отметили в самой администрации, Грузия трансформируется в центр делового туризма, прочно утверждаясь на мировой арене. Там подчеркнули, что приз на форуме привлечет в Грузию крупнейшее компании, а также позволит проводить в стране международные форумы, конгрессы и конференции.
Стоит добавить, что форум представил международные компании, заказавшие свыше 300 мероприятий в разных странах мира. Принимали участие популярные эксперты, работники туристической сферы, представители бизнес-туризма и многие другие.