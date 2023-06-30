Как добраться из Сочи в Тбилиси: Red Wings запускает прямые рейсы

Опубликовано: 21:34, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Между Россией и Грузией скоро начнет выполняться еще один прямой авиарейс. Самолеты Red Wings будут летать между Сочи и столицей Грузии. Рейсы будут совершаться дважды в неделю.

Российский Сочи и грузинский Тбилиси в скором времени соединит прямой рейс. Полеты будет выполнять Red Wings, рассказали в пресс-службе сочинской воздушной гавани.

Лайнеры Superjet 100 будут летать по вторникам и воскресеньям, первый рейс состоится 11 июля.

Из Сочи воздушные суда будут стартовать в 14:00. Время путешествия - 1 час 20 минут, так что в Тбилиси пассажиры окажутся в 16:20. Обратно самолет отправится в 17:10. Полет займет на 15 минут меньше, и посадка в пункте назначения произойдет в 17:15.

Цена авиабилетов Сочи - Тбилиси

Известна примерная цена билетов. Только туда они будут стоить от 6,1 тыс рублей. Билет в оба конца обойдется почти в 13 тыс рублей минимум.