Грузия потратит на порт Анаклия меньше миллиона долларов

Опубликовано: 20:58, 14 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Правительство Грузии в следующем году перейдет в сберегающий режим по строительству порта Анаклия – на него будет потрачено всего $900 тыс. Причина в том, что в 2024 году определится коммерческое предприятие, на чьи плечи лягут основные расходы по реализации этого многолетнего проекта.

Грузия намеренно максимально сэкономить на проекте-долгострое глубоководного порта Анаклия – согласно текущим данным грузинского госбюджета, на его реализацию в следующем году будет потрачено всего $900 тыс. Причем эти деньги планируется направить только на "теоретическую" часть – мониторинг договоров с частными инвесторами и "способствованию развития проекта".

В этом году грузинские власти занимались подготовкой строительства порта, на это было потрачено $7,5 млн бюджетных средств.

Напомним, что с начала 2020 года проект порта Анаклия, остро необходимого Грузии для развития международной грузовой инфраструктуры, находится без движения. Прежний инвестор нарушил условия контракта, а у грузинского правительства нет достаточного количества бюджетных средств для самостоятельного строительства порта.

При этом правительство постановило, что порт Анаклия будет построен только при условии, что контрольный пакет акций грузовой гавани будет принадлежать властям. В феврале этого года был учрежден конкурс на участие коммерческих предприятий в проекте, и на данный момент известно, что число претендентов сократилось до двоих, однако их названия не раскрываются, только резидентство: Швейцария-Люксембург и Китай-Сингапур.

Какое из предприятий все-таки будет строить порт Анаклия, выяснится только в конце 2024 года. После этого основные затраты на его возведение лягут на плечи победителя конкурса.