В Грузии отмечают День национального единения

Опубликовано: 11:48, 9 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жители Грузии отмечают сегодня День национального единения. Каждое 9 апреля в республике вспоминают жертв событий, произошедших в грузинской столице 34 года назад

В Грузии в воскресенье отмечают День национального единения. Сегодня жители республики вспоминают жертв трагических событий, случившихся ровно 34 года назад. В тот день многотысячная демонстрация в Тбилиси была разогнана военными, в результате чего погиб 21 человек, почти 300 пострадали. Против демонстрантов был применен отправляющий газ, состав которого по-прежнему не установлен.

Согласно традиции, 9 апреля граждане приносят к зданию парламента цветы и свечи. В церквях состоится панихида. В массовых мероприятиях, посвященных траурной дате, участвуют и власти. В частности, они возложат венки к мемориалу, который находится возле здания парламента.

Для расследования апрельских событий 1989 года Съезд народных депутатов СССР сформировал спецкомиссию, которая впоследствии пришла к выводу, что военные применили по отношению к демонстрантам избыточную силу.

Напомним, из-за ограничений, действовавших в республике на фоне распространения коронавируса, все официальные мероприятия 9 апреля в прошлом году были отменены.