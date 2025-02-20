Вестник Кавказа

Грузия оценит ущерб от снегопадов

Снег в Батуми
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
По решению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе будет создана комиссия по оценке ущерба от обильных снегопадов. Жителям, пострадавшим от непогоды, помогут восстановить дома.

В Грузии создадут специальную комиссию, которая займется оценкой ущерба от недавних снегопадов, обрушившихся на регионы Аджария и Гурия. Она будет организована по решению премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе.

Власти Грузии восстановят здания, получившие повреждения из-за стихии, и предоставят альтернативное жилье тем, кто полностью потерял свой дом.

К ремонту инфраструктуры и построек приступят в самое ближайшее время. Завершить его планируют как можно быстрее.

Напомним, что из-за обильных снегопадов в Аджарии и Гурии были отменены уроки. Сотрудникам Службы по управлению ЧС пришлось даже эвакуировать жителей сел, особенно сильно пострадавших от непогоды.

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