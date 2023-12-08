Грузия обезопасит небо над Тбилиси

Грузия обезопасит воздушное пространство над столицей при помощи новых зенитных установок и дронов. В течение двух лет небо над Тбилиси будет полностью защищено.

Власти Грузии приняли решение создать полную безопасность воздушного пространства над столичным регионом в течение двух лет. Этого удастся добиться с помощью покупки новых зенитных комплексов и производства отечественных дронов. Такое заявление сделал глава министерства обороны республики Джуаншер Бурчуладзе.

«За два года, благодаря тем закупкам, по которым у нас уже оформлены соглашения, фактически полностью будут защищены все три эшелона тбилисского неба, в том числе, стратегические объекты – аэропорты, военные базы и так далее. Этого в Грузии никогда не было, и мы этого достигнем»

- Джуаншер Бурчуладзе

По данным министра Грузия получила 30 млн евро от Европейского союза. За эти деньги власти смогут реализовать проект, по которому страна будет обеспечена противотанковыми и зенитными комплексами. Бурчуладзе отметил, что республика ранее не обладала такими защитными установками.