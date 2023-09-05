Вестник Кавказа

Грузия намерена возобновить программы МВФ

Грузия намерена возобновить программы МВФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии намерены возобновить программы Международного валютного фонда. Для этого нацбанк республики должен укрепить свою независимость.

Грузия работает над восстановлением сотрудничества с Международным валютным фондом. Сейчас власти республики предпринимают меры по возобновлению программ МВФ. В частности, нацбанк укрепляет свою независимость. Такую информацию озвучила исполняющая обязанности директора Национального банка страны Натия Турнава 

"Мы настроены весьма оптимистично, находимся в очень тесном и частом контакте с командой МВФ. Мы знаем, в каком направлении нам следует работать, чтобы ускорить восстановление и активизацию программы. Одним из направлений является институциональное укрепление Национального банка и укрепление его независимости"

- Натия Турнава 

Ранее отмечалось, что летом этого года МВФ перенес рассмотрение о резервном финансировании Грузии, по которому страна должна была получить около $40 млн. 
Обе стороны не объяснили в чем причина такого решения. При этом представители нацбанка Грузии заявили, что сотрудничество с Международным валютным фондом не прекратилось.

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