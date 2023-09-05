Нацбанк Грузии проинформировал МВФ о проводимых реформах

Опубликовано: 18:57, 5 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Руководство Нацбанка Грузии встретилось с представителем МВФ. На переговорах, прошедших в Армении, обсуждалась экономическая ситуация на Южном Кавказе.

Представители Нацбанка Грузии и Международного валютного фонда провели встречу в Армении. С грузинской стороны в ней приняли участие и. о. президента и вице-президент банка, а со стороны МВФ – руководитель департамента Ближнего Востока и Центральной Азии.

Натия Турнава и Арчил Мествиришвили поговорили с Джихадом Азуром об экономической ситуации на Южном Кавказе и текущих вызовах. В ходе разговора было подчеркнуто, что программа МВФ помогает республике укреплять макроэкономическую стабильность.

Помимо этого, в рамках поездки в Армению представители Нацбанка Грузии и МВФ поучаствовали в мероприятии, посвященном 30-летию армянского драма.

Поддержка реформ в Грузии

Весной 2017 года Грузия и МВФ оформили трехлетнюю программу, целью которой являлась поддержка экономических реформ в республике. За время ее действия МВФ выплатил Тбилиси $687 млн. В прошлом году стороны заключили еще одну программу, рассчитанную на три года.