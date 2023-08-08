РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Резервы Нацбанка Грузии установили очередной рекорд

Резервы Нацбанка Грузии установили очередной рекорд
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Резервы Нацбанка Грузии продолжают бить рекорды. За минувший месяц они выросли более чем на $350 млн и достигли нового исторического максимума.

Международные резервы Нацбанка Грузии достигли исторического максимума - $5 436,1 млн. Об этом сказано на сайте регулятора.
С начала года резервы увеличились на $534,6 млн. За прошлый месяц рост составил $368,4 млн.

Ранее исторический максимум был установлен 30 апреля 2022 года. На тот момент резервы составляли $5 133,4 млн.

В прошлом году они увеличились на $628,1 млн, а в 2021 году – на $361,3 млн.

В Грузии снизили ставку рефинансирования до 10,25%

В Грузии снизили ставку рефинансирования до 10,25%

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
790 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version