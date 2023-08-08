Резервы Нацбанка Грузии установили очередной рекорд

Резервы Нацбанка Грузии продолжают бить рекорды. За минувший месяц они выросли более чем на $350 млн и достигли нового исторического максимума.
Международные резервы Нацбанка Грузии достигли исторического максимума - $5 436,1 млн. Об этом сказано на сайте регулятора.
С начала года резервы увеличились на $534,6 млн. За прошлый месяц рост составил $368,4 млн.
Ранее исторический максимум был установлен 30 апреля 2022 года. На тот момент резервы составляли $5 133,4 млн.
В прошлом году они увеличились на $628,1 млн, а в 2021 году – на $361,3 млн.