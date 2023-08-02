В Грузии снизили ставку рефинансирования до 10,25%

Опубликовано: 13:10, 2 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нацбанк Грузии продолжает медленно опускать ставку рефинансирования после 14 месяцев неизменной ставки. Снизить ее стало возможно на фоне сокращения инфляции и инфляционных ожиданий и укрепления лари.

Сегодня Нацбанк Грузии понизил ставку рефинансирования на 0,25 - до 10,25%.

Соответствующее решение принято комитетом по монетарной политике регулятора. Напомним, более года ставка в Грузии держалась на уровне 11%, первое изменение случилось в мае, тогда ее опустили на 0,5%.

Инфляция в Грузии в июне снизилась до 8,5%, ожидается, что в последующие месяца она снизится еще и будет ниже целевого уровня в 3%. У населения снизились инфляционные ожидания, сообщает регулятор, сменилась денежно-кредитная политика, укрепилась национальная валюта, отчего импортные товары стали более доступными.

При этом, отметили в грузинском Нацбанке, на высоком уровне остаются инфляционные риски. К сложностям можно отнести и геополитическую ситуацию, которая вызывает неопределенность на рынках.

Регулятор продолжает отходить от жесткой денежно-кредитной политики, на ближайших заседаниях "нормализация" учетной ставки продолжится.