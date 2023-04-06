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Грузия готовится к непогоде

Грузия готовится к непогоде
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Грузинские синоптики предупредили о том, что на территории страны ухудшится погода. Прогнозируются сильные дожди и ветры. В ночные часы в высокогорных районах пройдет снег.

Согласно прогнозу синоптиков Национального агентства окружающей среды, в Грузии, начиная с 8 апреля, произойдет резкое ухудшение погоды.

Синоптики предупреждают, что на всей территории республики пройдут дожди, которые будут сопровождаться сильным ветром.

Ливневые дожди могут привести к повышению уровня рек до небезопасных отметок. В горных районах возможен сход оползней.

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