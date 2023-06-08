Грузия будет вакцинироваться от ящура

Опубликовано: 16:14, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузия приближается к статусу страны свободной от ящура. Для окончательной победы над болезнью ЕК подарила стране 345 тыс доз вакцин.

Еврокомиссия подарила Грузии 345 тыс доз вакцин для борьбы с заболеванием крупного рогатого скота – ящуром. Об этом информирует Национальное агентство продовольствия Грузии.

По словам главы агентства Васила Басиладзе, пока это профилактическая мера, так как в регионе данное заболевшие распространено, но в Грузии пока не выявлено.

"Со стороны наших европейских партнеров однозначно отмечено насколько важнейшим является роль нашей страны в целом в европейском регионе в плане обеспечения благонадежного положения. Вакцины распределены соблюдением принципа "холодовой цепи". Процесс вакцинации проходит поэтапно"

– Васил Басиладзе

В пресс-служба ведомства отметили, что Грузия – одна из самых успешных стран, которая приближается к статусу зоны свободной от ящура.