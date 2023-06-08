Грузия будет вакцинироваться от ящура

Еврокомиссия подарила Грузии 345 тыс доз вакцин для борьбы с заболеванием крупного рогатого скота – ящуром. Об этом информирует Национальное агентство продовольствия Грузии.
По словам главы агентства Васила Басиладзе, пока это профилактическая мера, так как в регионе данное заболевшие распространено, но в Грузии пока не выявлено.
"Со стороны наших европейских партнеров однозначно отмечено насколько важнейшим является роль нашей страны в целом в европейском регионе в плане обеспечения благонадежного положения. Вакцины распределены соблюдением принципа "холодовой цепи". Процесс вакцинации проходит поэтапно"
– Васил Басиладзе
В пресс-служба ведомства отметили, что Грузия – одна из самых успешных стран, которая приближается к статусу зоны свободной от ящура.