Громких зазывал будут наказывать в Анталье

Власти Антальи открыли борьбу с чересчур активными зазывалами. Слишком навязчивым торговцам придется заплатить штраф. А в случае повторного нарушения магазин может и вовсе быть закрыт.
Туристы в Анталье больше не будут страдать от торговцев, навязывающим им свои товары, – власти объявили бой зазывалам, пишут местные СМИ.
Как сообщает Doviz.com, тем, кто будет слишком громко призывать купить свой товар, придется заплатить немалую сумму: штраф составит почти 1,3 тыс лир (около 4,7 тыс рублей).
Если торговец продолжит нарушать общественный порядок своими криками и за год его приговорят к трем штрафам, то его магазин будет временно закрыт на три недели.
Уточняется, что под запретом теперь не только прямая просьба купить что-то, но и стихи и песни, прославляющие товар.
Отметим, что торговцев на рынках предупреждают о готовящихся изменениях уже сейчас: информацию им сообщают полицейские.