Громких зазывал будут наказывать в Анталье

Опубликовано: 18:56, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Антальи открыли борьбу с чересчур активными зазывалами. Слишком навязчивым торговцам придется заплатить штраф. А в случае повторного нарушения магазин может и вовсе быть закрыт.

Туристы в Анталье больше не будут страдать от торговцев, навязывающим им свои товары, – власти объявили бой зазывалам, пишут местные СМИ.

Как сообщает Doviz.com, тем, кто будет слишком громко призывать купить свой товар, придется заплатить немалую сумму: штраф составит почти 1,3 тыс лир (около 4,7 тыс рублей).

Если торговец продолжит нарушать общественный порядок своими криками и за год его приговорят к трем штрафам, то его магазин будет временно закрыт на три недели.

Уточняется, что под запретом теперь не только прямая просьба купить что-то, но и стихи и песни, прославляющие товар.

Отметим, что торговцев на рынках предупреждают о готовящихся изменениях уже сейчас: информацию им сообщают полицейские.