Громкая музыка ночью спровоцировала драку на Ставрополье

Драка вспыхнула в ставропольском городе Изобильном. Причиной стала громкая музыка ночью. В конфликте участвовали представители разных национальностей.
Громкая музыка в ночное время суток стало причиной драки между соседями в ставропольском городе Изобильном.
Как пишет телеграм-канал "Полиция Ставрополья", против драчунов возбуждено административное дело. Правоохранители также составили административный протокол.
В конфликте участвовали представители разных национальностей. За данный инцидент взялись и в министерстве по национальной политике и делам казачества.
В ведомстве добавили, что будут держать дело на контроле, запланировано также заседание с участием активистов, местных жителей и представителей органов власти.