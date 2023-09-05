Громкая музыка ночью спровоцировала драку на Ставрополье

Опубликовано: 16:40, 5 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Драка вспыхнула в ставропольском городе Изобильном. Причиной стала громкая музыка ночью. В конфликте участвовали представители разных национальностей.

Громкая музыка в ночное время суток стало причиной драки между соседями в ставропольском городе Изобильном.

Как пишет телеграм-канал "Полиция Ставрополья", против драчунов возбуждено административное дело. Правоохранители также составили административный протокол.

В конфликте участвовали представители разных национальностей. За данный инцидент взялись и в министерстве по национальной политике и делам казачества.

В ведомстве добавили, что будут держать дело на контроле, запланировано также заседание с участием активистов, местных жителей и представителей органов власти.