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Громкая музыка ночью спровоцировала драку на Ставрополье

Громкая музыка ночью спровоцировала драку на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Драка вспыхнула в ставропольском городе Изобильном. Причиной стала громкая музыка ночью. В конфликте участвовали представители разных национальностей.

Громкая музыка в ночное время суток стало причиной драки между соседями в ставропольском городе Изобильном.

Как пишет телеграм-канал "Полиция Ставрополья", против драчунов возбуждено административное дело. Правоохранители также составили административный протокол.

В конфликте участвовали представители разных национальностей. За данный инцидент взялись и в министерстве по национальной политике и делам казачества.

В ведомстве добавили, что будут держать дело на контроле, запланировано также заседание с участием активистов, местных жителей и представителей органов власти.

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