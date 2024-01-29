Григорий Карасин: граждане Азербайджана голосуют за собственное будущее

Сегодня в Азербайджане граждане выбирают президента. Руководитель делегации российских наблюдателей от Совета Федерации Григорий Карасин поделился с "Вестником Кавказа" своими оценками проведения голосования.

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Внеочередные президентские выборы в Азербайджане проходят сегодня в полном соответствии с идеалами демократического государства. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, глава делегации наблюдателей от СФ Григорий Карасин.

"Организация президентских выборов в Азербайджане соответствует всем самым высоким требованиям современной системы голосования, международным канонам. Все организовано по высшему классу", - прежде всего сказал он.

"Но самое главное, что люди активно идут голосовать. Они идут на избирательные участки, понимая, что голосуют за собственное будущее, за будущее современного суверенного Азербайджана, и зная, что это будущее будет светлым, приятным и полезным для них. Наверное, в этом основное содержание всей процедуры", - подчеркнул Григорий Карасин.

Говоря о перспективах российско-азербайджанских отношений, председатель Комитета СФ по международным делам сообщил, что смотрит на них с оптимизмом. "Наши лидеры два года назад подписали документ о союзническом взаимодействии. Сейчас мы наполняем его конкретикой в каждой из отраслей – и в экономике, и в социальных вопросах, и в культуре", - поведал он.

"Азербайджан очень быстро превращается в один из центров политической и экономической стабильности во всем кавказском регионе и не только, в более широком смысле тоже. Это отрадно. В России это приветствуют", - обратил внимание Григорий Карасин.

Сенатор выразил уверенность в том, что восстановление конституционного строя Азербайджана на всей территории Карабахского экономического района поспособствовало стабилизации Южного Кавказа. "Последние развития событий вокруг Карабаха, все те заявления, которые сделаны, и та работа, которая ведется над мирным соглашением, какой бы непростой она ни была, в конечном итоге приведут к стабильности, и это очень хорошо", - заключил он.