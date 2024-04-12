Граждане Турции решили бойкотировать свой общепит

Кафе и рестораны Турции могут ощутить заметный спад посетителей: граждане страны объявили им бойкот, который в полной мере турецкие точки общепита ощутят уже завтра, когда во многочисленные кафе и рестораны не придут местные жители.

Бойкот – такую форму протеста объявили граждане Турции против непомерных цен в кафе и ресторанах страны, правительство которой уже готовится принять новые меры.

Уже завтра хозяев кафе и ресторанов страны ждет небольшой шок - в выходные 20-21 апреля коренные жители Турции решили проигнорировать традиционное посещение турецких кафе и ресторанов,поддержка бойкота быстро растет, пишет турецкая газета Sabah.

"Не присоединиться к кампании невозможно… Потому что особенно после пандемии цены в ресторанах и кафе зашкаливают... Некоторые рестораны высокие цены объясняют снижением курса лиры, другие – повышением минимальной заработной платы, кто-то – высокой арендной платой и постоянно повышает цены. В настоящее время обед семьи из четырех человек в довольно скромном ресторане обходится в среднем в 1200 турецких лир ($37,83). Это полная катастрофа, особенно в прибрежных районах"

- газета Sabah

Чеки счетов в таких точках турецкого общепита стали достоянием соцсетей, после чего правительство страны начало готовить новые санкционные меры, которые призваны приструнить алчных предпринимателей, пишет издание.

Об этом уже заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, отмечает газета.