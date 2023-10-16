Граждане России, Турции и Армении чаще других посещают Грузию

Опубликовано: 12:18, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Россияне, турки и армяне занимают лидирующие позиции в списке иностранцев, которые чаще всего въезжали в Республику Грузия в этом году. Отмечается, что россияне составляют одну четвертую от всего количества приезжающих иностранцев в страну.

МВД Грузии на своем официальном сайте опубликовало материал, в котором указано кто из иностранных граждан чаще всего посещал страну за последние девять месяцев. Лидирующую позицию в этом списке занимают граждане России. С января по сентябрь 2023 года было зарегистрировано 1,508 млн посещений россиян, а уехали 1,510 млн. Отмечается, что россияне составляют четверть всех посетивших страну.

На втором месте среди наиболее частых посещений Грузии иностранцами числятся граждане Турции. 1,2 млн турков посетило страну за последние девять месяцев, а выехало 1,1 млн.

Закрывают тройку лидеров граждане Армении. Они приезжали в Грузию 951 тыс раз, выехали 975 тыс.

По данным МВД Грузии общее количество въездов иностранных граждан в страну за последние девять месяцев насчитывает около 5,6 млн раз.