Вестник Кавказа

Граница Сирии и Иордании закрыта

Граница Сирии и Иордании закрыта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из-за напряженной ситуации в Сирии Иордания приняла решение закрыть КПП «Насиб» на границе с государством. Соответствующее распоряжение выпустил глава МВД королевства.

Главный КПП «Насиб» на юге границы Иордании и Сирии закрыт по распоряжению главы МВД королевства Мазен аль-Фарая, передали в агентстве AFP.

Решение было принято из-за наряженной внутриполитической обстановки на юге Сирии.

Ранее сообщалось, что КПП «Насиб» был обстрелян боевиками. Из-за этого там застряло некоторое количество пассажиров и фур.

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