Граница Сирии и Иордании закрыта

Из-за напряженной ситуации в Сирии Иордания приняла решение закрыть КПП «Насиб» на границе с государством. Соответствующее распоряжение выпустил глава МВД королевства.
Главный КПП «Насиб» на юге границы Иордании и Сирии закрыт по распоряжению главы МВД королевства Мазен аль-Фарая, передали в агентстве AFP.
Решение было принято из-за наряженной внутриполитической обстановки на юге Сирии.
Ранее сообщалось, что КПП «Насиб» был обстрелян боевиками. Из-за этого там застряло некоторое количество пассажиров и фур.