Вестник Кавказа

График движения электричек между Краснодаром и Новороссийском изменится с 15 января

График движения электричек между Краснодаром и Новороссийском изменится с 15 января
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С 15 по 20 января на участке между Краснодаром и Новороссийском будут проводиться работы на путях. График движения ряда пригородных поездов изменится.

График движения пригородных поездов между Краснодаром и Новороссийском изменится с 15 января. Это связано с ремонтными работами на участке Ахтырская - Эриванский. 

Сообщается, что маршруты некоторых поездов будут сокращены в вечернее время. Из Краснодара с 15 по 19 января поезда будут следовать до станции Ильской, из Новороссийска – до станции Абинская.

Такие же ограничения вводятся для ряда утренних электричек с 16 по 20 января. 

На железнодорожной артерии также будут запущены дополнительные поезда, которые курсируют по направлениям Абинская – Новороссийск и Ильская – Краснодар-1.

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