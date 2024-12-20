График движения электричек между Краснодаром и Новороссийском изменится с 15 января

С 15 по 20 января на участке между Краснодаром и Новороссийском будут проводиться работы на путях. График движения ряда пригородных поездов изменится.

График движения пригородных поездов между Краснодаром и Новороссийском изменится с 15 января. Это связано с ремонтными работами на участке Ахтырская - Эриванский.

Сообщается, что маршруты некоторых поездов будут сокращены в вечернее время. Из Краснодара с 15 по 19 января поезда будут следовать до станции Ильской, из Новороссийска – до станции Абинская.

Такие же ограничения вводятся для ряда утренних электричек с 16 по 20 января.

На железнодорожной артерии также будут запущены дополнительные поезда, которые курсируют по направлениям Абинская – Новороссийск и Ильская – Краснодар-1.