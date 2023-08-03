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Град под Апшеронском нанес ущерб 236 домам

ice
© Фото: t.me/apsmiru
Обстрел крупным градом пережили сегодня несколько населенных пунктов Краснодарского края. Ущерб будет оцениваться завтра, но уже известно, что почти 240 домов были повреждены ледяными "теннисными мячами".

В Апшеронском районе, на который вечером в четверг обрушился небывалый град, рассказали о последствиях стихии.

"Эпицентр пришелся на село Черниговское, откуда поступили звонки от граждан о частичном повреждении кровли частных домовладений и автомобилей градом. По состоянию на 20.00 пострадало 236 домовладений. На 4 августа запланирован выход комиссий для оценки ущерба"

– администрация района

Среди поврежденных зданий числится администрация Черниговского сельского поселения, в крыше образовались пробоины.

Крупный град также прошелся по поселкам Мемзай и Новые Поляны.

Рекордный град прошелся по Краснодарскому краю

Рекордный град прошелся по Краснодарскому краю

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