Вестник Кавказа

Гора будет носить имя известного географа в Дагестане

Гора будет носить имя известного географа в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане присвоили название безымянной горе. Теперь она будет носить имя известного российского географа.

Безымянную гору в Дагестане назвали в честь известного российского ученого Владимира Петрасова. Об этом информирует Росреестр.

"Безымянная гора на территории Шамильского района Дагестана получила наименование "Петрасова". Соответствующее распоряжение на основании экспертизы Росреестра подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин"

– пресс-служба федеральной службы

С идей присвоить горе имя известного географа выступил МГУ им. М.В. Ломоносова. Данная инициатива понравилась местным жителям, а затем ее одобрило Народное Собрание республики.

Напомним, высота горы в Шамильском районе составляет примерно 3,6 тыс метров.

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