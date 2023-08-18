Главы МИД России и Казахстана провели переговоры

Опубликовано: 18:59, 18 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Двусторонние и международные отношения, а также сотрудничество России и Казахстана в разных сферах стали предметами переговоров глав МИД республик.

Министры иностранных дел России и Казахстана Сергей Лавров и Даурен Абаев провели телефонные переговоры, предметом которых стала международная обстановка, а также сверка календаря мероприятий, которые проводят республики.

"В ходе беседы были обсуждены наиболее актуальные вопросы двусторонней повестки дня и взаимодействия на международной арене в контексте насыщенного календаря совместных мероприятий на высшем и высоком уровнях"

– МИД России

Российское внешнеполитическое ведомство также сообщает, что министры подтвердили намерение и дальше укреплять двустороннее сотрудничество, базирующееся на максимах стратегического партнерства и союзничества.