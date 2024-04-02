Главы МИД Грузии и Хорватии провели переговоры

Министры иностранный дел Грузии и Хорватии провели встречу. Они обсудили отношения двух стран и евроинтеграцию Тбилиси.

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили провела встречу с хорватским коллегой Горданом Грилич-Радманом.

"Министр иностранных дел Грузии встретился с министром иностранных дел Хорватии Горданом Грилич-Радманом"

- МИД Грузии

Они обсудили текущие вопросы повестки двусторонних и многосторонних отношений и отметили важность активного продолжения политического диалога на высоком уровне. Министры также поговорили о роли Грузии в регионе и потенциале для углубления сотрудничества.

Гордан Грилич-Радман, в свою очередь, подчеркнул, что Хорватия поддерживает интеграцию Грузии в ЕС и готова передать Тбилиси собственный опыт.