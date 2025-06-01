Грузия собирается повторить опыт Хорватии в развитии спорта

В Грузии хотят взять пример с Хорватии в вопросе развития спорта. Соответствующую программу инициирует правительство республики.

В Грузии появится программа по развитию спортивной инфраструктуры в школах, которая приблизит республику к спортивным достижениям Хорватии. Об этом сообщил 4 июня премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, выступая на заседании правительства.

"Мы можем превратить Грузию в новую Хорватию в спортивном плане – маленькую страну с выдающимися спортивными достижениями. У нас есть соответствующий талант. Я считаю, что его нужно максимально использовать. Эта массовая программа, которую мы предлагаем, станет очень важным шагом вперед в этом направлении"

– Ираклий Кобахидзе

Он отметил, что инициатива затронет спортивные площадки, расположенные возле государственных школ, а также другие земельные участки, находящиеся в государственной собственности, которые можно будет использовать для этой цели.

"По всей стране есть не один объект, в том числе школьная инфраструктура. У школ, например, есть спортивные площадки, в том числе стандартные 100-метровые спортивные площадки, которые сейчас находятся в плачевном состоянии. Только в Тбилиси есть 20 таких школьных стадионов, которые нуждаются в реабилитации. Мы хотим максимально эффективно использовать этот ресурс"

– грузинский премьер

Кобахидзе акцентировал внимание на том, что новая программа будет направлена на развитие массового и профессионального, а также детского спорта. По его словам, ее суть заключается в том, что в обмен на инвестиции инвестор берет на себя обязательства по ремонту и обустройству спортплощадок и инфраструктуры.

"Мы передадим инвесторам соответствующие земельные участки в аренду на 20 лет с правом застройки. В течение первых 10 лет они будут платить символическую арендную плату, а в следующие 10 лет – по рыночной стоимости. По сути, мы освобождаем их от арендной платы на 10 лет в обмен на инвестиции"

– глава правительства

Он уточнил, что участником программы может стать любой предприниматель. Для этого необходимо лишь представить инвестпроект и соответствующую банковскую гарантию.