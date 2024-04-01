Вестник Кавказа

Главу филиала "Россети Северный Кавказ" подозревают в хищении почти 3 млрд рублей

Главу филиала "Россети Северный Кавказ" подозревают в хищении почти 3 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Магомедхабиб Мухумаев подозревается в хищении почти 3 млрд рублей в составе ОПГ. Сегодня директор "Дагэнерго" был задержан и арестован на 2 месяца.

Глава филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев подозревается в хищении 2,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба Советского районного суда Махачкалы.

В ведомстве заявили, что Мухумаев в составе организованной преступной группы похитил крупную сумму денег, которая была собственностью ПАО "Россети" и компании "МРСК Северного Кавказа".

Ранее глава "Дагэнерго" был задержан и арестован на 2 месяца. В его доме, а также на работе были проведены обыски. Мухумаев занимал пост директора компании с лета прошлого года.

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