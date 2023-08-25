Главный тренер "Карабаха" оценил победу над "Олимпией" в квалификации Лиги Европы

Главный тренер агдамского "Карабаха" (Азербайджан) прокомментировал победу над "Олимпией" (Словения) в первой встрече раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
"В первую очередь, поздравляю своих ребят. Очень хорошая получилась игра. Обе команды любят играть с мячом, и проводили осмысленные атаки. Мы серьезно относились к "Олимпии" до первого матча, и теперь должны еще серьезнее перед ответным"
– Гурбан Гурбанов
Он подчеркнул, что его подопечным ни в коем случае нельзя расслабляться.
"Потому что эта команда ("Олимпия" – прим. ред.) способна в любой момент создавать угрозу у чужих ворот. Так что эта игра не должна расслабить нас. Мы должны быть максимально серьезны в бакинской встрече и должны будем потратить много сил"
– главный тренер "Карабаха"