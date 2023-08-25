Главный тренер "Карабаха" оценил победу над "Олимпией" в квалификации Лиги Европы

Опубликовано: 15:34, 25 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Карабах"

Наставник "Карабаха" после победы над "Олимпией" призвал своих подопечных серьезно отнестись к ответной встрече. Игра пройдет в Баку 31 августа.

Главный тренер агдамского "Карабаха" (Азербайджан) прокомментировал победу над "Олимпией" (Словения) в первой встрече раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

"В первую очередь, поздравляю своих ребят. Очень хорошая получилась игра. Обе команды любят играть с мячом, и проводили осмысленные атаки. Мы серьезно относились к "Олимпии" до первого матча, и теперь должны еще серьезнее перед ответным"

– Гурбан Гурбанов

Он подчеркнул, что его подопечным ни в коем случае нельзя расслабляться.

"Потому что эта команда ("Олимпия" – прим. ред.) способна в любой момент создавать угрозу у чужих ворот. Так что эта игра не должна расслабить нас. Мы должны быть максимально серьезны в бакинской встрече и должны будем потратить много сил"

– главный тренер "Карабаха"