РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Главный тренер "Карабаха" оценил победу над "Олимпией" в квалификации Лиги Европы

главный тренер футбольного клуба “Карабах“ Гурбан Гурбанов
© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Карабах"
Наставник "Карабаха" после победы над "Олимпией" призвал своих подопечных серьезно отнестись к ответной встрече. Игра пройдет в Баку 31 августа.

Главный тренер агдамского "Карабаха" (Азербайджан) прокомментировал победу над "Олимпией" (Словения) в первой встрече раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

"В первую очередь, поздравляю своих ребят. Очень хорошая получилась игра. Обе команды любят играть с мячом, и проводили осмысленные атаки. Мы серьезно относились к "Олимпии" до первого матча, и теперь должны еще серьезнее перед ответным"

– Гурбан Гурбанов

Он подчеркнул, что его подопечным ни в коем случае нельзя расслабляться.

"Потому что эта команда ("Олимпия" – прим. ред.) способна в любой момент создавать угрозу у чужих ворот. Так что эта игра не должна расслабить нас. Мы должны быть максимально серьезны в бакинской встрече и должны будем потратить много сил"

– главный тренер "Карабаха"

В РФС ждут подвижек в вопросе снятия бана с российских команд до конца года

В РФС ждут подвижек в вопросе снятия бана с российских команд до конца года

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
645 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version