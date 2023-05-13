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Главные отрасли экономики России могут национализировать

Главные отрасли экономики России могут национализировать
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глава СК России Александр Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики России. Это необходимо для экономической безопасности страны.

Основные отрасли российской экономики необходимо национализировать, заявил глава СК России Александр Бастрыкин.

По его словам, это необходимо для экономической безопасности страны.

«А дальше следующая ступень: давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики»

– Александр Бастрыкин

Соответствующее заявление Бастрыкин сделал в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме предложил национализировать основные отрасли экономики страны.

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