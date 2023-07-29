Вестник Кавказа

Эрдоган летит в Венгрию договариваться о будущем

Эрдоган летит в Венгрию договариваться о будущем
© Фото: Сайт президента Турции
Президент Турции сегодня прибудет с деловым визитом в Венгрию. Эрдоган планирует встретиться с главной страны и заключить ряд документов.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует сегодня с официальным визитом посетить Венгрию. В планах у турецкого лидера встреча с президентом страны Каталин Новак и премьер-министром Виктором Орбаном.

Также стороны проанализируют развитие отношений Венгрии и Турции. В частности, формирование экономических связей и увеличение взаимного товарооборота, который должен достичь $6 млрд.

Кроме этого, будут рассмотрены вопросы развития связей Турции с Евросоюзом и обстановка в секторе Газа.

Отмечается, что визит турецкого президента совпал с памятной датой для венгерско-турецких отношений. Ровно 100 лет назад 18 декабря 1923 года был подписан документ о восстановлении отношений между Венгрией и Турцией, который были нарушены после Первой мировой войны.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
2045 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы