Эрдоган летит в Венгрию договариваться о будущем

Президент Турции сегодня прибудет с деловым визитом в Венгрию. Эрдоган планирует встретиться с главной страны и заключить ряд документов.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует сегодня с официальным визитом посетить Венгрию. В планах у турецкого лидера встреча с президентом страны Каталин Новак и премьер-министром Виктором Орбаном.

Также стороны проанализируют развитие отношений Венгрии и Турции. В частности, формирование экономических связей и увеличение взаимного товарооборота, который должен достичь $6 млрд.

Кроме этого, будут рассмотрены вопросы развития связей Турции с Евросоюзом и обстановка в секторе Газа.

Отмечается, что визит турецкого президента совпал с памятной датой для венгерско-турецких отношений. Ровно 100 лет назад 18 декабря 1923 года был подписан документ о восстановлении отношений между Венгрией и Турцией, который были нарушены после Первой мировой войны.