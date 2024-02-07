Глава Татарстана начал визит в Иран

Рустам Минниханов прибыл сегодня в Иран. В ходе поездки глава Татарстана пообщается с официальными лицами ИРИ.

Во вторник, 13 февраля, с визитом в Иран прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сказано в сообщении на сайте руководителя региона.

"В программе его поездки запланированы официальные встречи и деловые переговоры в столице Тегеране и в городе Исфахане. Раиса Республики Татарстан в международном аэропорту Тегерана встретили чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Исламской Республике Иран Алексей Дедов, заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Мехди Зейгами и другие официальные лица"

– пресс-служба главы Татарстана

В ходе поездки Минниханов встретится с официальными лицами Ирана. В частности, запланированы переговоры с руководителями Миннефти и Минпромторга, заместителем главы МИД и другими.

Ожидается также, что руководитель региона посетит деловой форум "Исфахан-Татарстан" и ознакомится с деятельностью иранских предприятий, работающих в условиях санкций.