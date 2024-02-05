Россия и Иран завершают работу над договором о партнерстве

Вскоре Россия и Иран подпишут договор о всеобъемлющем партнерстве – работа над документом, который будет определять российско-иранское взаимодействие на ближайшие годы, завершается, сообщил посол РФ в Тегеране Алексей Дедов.

Россия и Иран отрабатывают последние, финальные штрихи договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, стороны намерены заключить соглашение в обозримом будущем, заявил посол РФ в Тегеране Алексей Дедов.

"Действительно важнейший основополагающий документ, который, может, будет определять российско-иранское взаимодействие на ближайшие годы, а может быть, и десятилетия. Речь идет о новом межгосударственном договоре, о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами"

- Алексей Дедов

Сейчас документ находится на стадии окончательной доводки, и хотя точные сроки его подписания пока назвать сложно, он будет подписан "в обозримом будущем", заверил дипломат, передает РИА Новости.