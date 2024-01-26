Иранские продукты стали доступнее для россиян – МИД РФ

Россиянам стали доступны продукты из Ирана. В ближайшее время планируется завоз иранской бытовой техники.

Иранские товары начали свободно поступать на российский рынок, что сделало их более доступными для россиян. Это стало возможным после заключения соглашения о свободной торговле между двумя странами.

«Этот документ открывает нашим странам огромные возможности для наращивания объемов взаимной торговли и укрепления сотрудничества в самых разных отраслях… Для населения же становятся доступнее иранские товары, в том числе продовольственные»

– замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Отметим, что в настоящее время в российских продуктовых магазинах и на маркетплейсах можно встретить такие иранские продукты как чай, черная икра, фисташки, различные специи, а также консервированные продукты.

Список не ограничивается исключительно продуктами питания. В ближайшее время для россиян станет доступна бытовая техника иранского производства, а также образцы иранского автопрома.