Глава разведки Турции встретился с ХАМАС в Стамбуле

В Стамбуле встретились глава MIT Ибрагим Калын и представитель ХАМАС Халиль аль-Хайя. Стороны обсудили мирное урегулирование в Газе.
Глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын провел переговоры с представителями ХАМАС в Стамбуле, передают турецкие СМИ.
Делегацию палестинских радикалов возглавил Халиль аль-Хайя. В рамках консультаций стороны затронули вопросы воплощения в жизнь дальнейших шагов по плану мирного урегулирования в секторе Газа.
Стамбульские переговоры также были посвящены вопросу обеспечения режима прекращения огня.