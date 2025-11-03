Вестник Кавказа

Глава разведки Турции встретился с ХАМАС в Стамбуле

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Стамбуле встретились глава MIT Ибрагим Калын и представитель ХАМАС Халиль аль-Хайя. Стороны обсудили мирное урегулирование в Газе.

Глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын провел переговоры с представителями ХАМАС в Стамбуле, передают турецкие СМИ. 

Делегацию палестинских радикалов возглавил Халиль аль-Хайя. В рамках консультаций стороны затронули вопросы воплощения в жизнь дальнейших шагов по плану мирного урегулирования в секторе Газа. 

Стамбульские переговоры также были посвящены вопросу обеспечения режима прекращения огня.

