Глава разведки Турции провел переговоры с Египтом и Катаром

Анкара, Каир и Доха договорились развивать сотрудничество с Гражданско-военным координационным центром (CMCC) для поддержания процесса нормализации в Газе.

Глава нацразведки Турции Ибрагим Калын провел переговоры с главой разведки Египта Хасаном Рашадом, а также главой дипведомства Катара Мухаммедом бин Абдуррахманом Аль Тани.

По информации СМИ, в ходе консультаций стороны затронули запуск второго этапа мирного плана Трампа по Газе, а также углубление сотрудничества с Вашингтоном в контексте урегулирования.

Анкара, Каир и Доха пришли к соглашению относительно работы с Гражданско-военным координационным центром (CMCC). Достигнуты договоренности о развитии контактов со структурой для укрепления процесса нормализации.