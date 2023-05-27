Глава МВД РФ прокомментировал ситуацию с Саудовской Аравией

Опубликовано: 19:28, 27 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сотрудничество России и Саудовской Аравии будет расширяться ради стабильности. Стороны будут сотрудничать по многим направлениям.

Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил о том, что правоохранительные ведомства России и Саудовской Аравии будут развивать сотрудничество, цель которого – сохранение безопасности и стабильности.

Далее глава ведомства отметил, что в ходе переговоров с саудовским коллегой стороны договорились о развитии сотрудничества по многим направлениям, одно из которых – обмен информацией о передвижении и финансировании террористов и экстремистов, также было решено объединить усилия в борьбе с наркотиками и киберпреступностью.

"Мы действительно определили наши пути дальнейшего сотрудничества и определились в том, что сотрудничество будет расширяться и углубляться во имя безопасности и стабильности в наших странах"

– Владимир Колокольцев

Напомним, что в настоящее время Колокольцев находился в Эр-Рияде.