Глава МВД РФ прокомментировал ситуацию с Саудовской Аравией

Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил о том, что правоохранительные ведомства России и Саудовской Аравии будут развивать сотрудничество, цель которого – сохранение безопасности и стабильности.
Далее глава ведомства отметил, что в ходе переговоров с саудовским коллегой стороны договорились о развитии сотрудничества по многим направлениям, одно из которых – обмен информацией о передвижении и финансировании террористов и экстремистов, также было решено объединить усилия в борьбе с наркотиками и киберпреступностью.
"Мы действительно определили наши пути дальнейшего сотрудничества и определились в том, что сотрудничество будет расширяться и углубляться во имя безопасности и стабильности в наших странах"
– Владимир Колокольцев
Напомним, что в настоящее время Колокольцев находился в Эр-Рияде.