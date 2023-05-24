Опубликовано: 18:26, 24 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Минэнерго Азербайджана

Азербайджан будет сотрудничать с Саудовской Аравией в энергетике. Соглашение в данной сфере будет многоплановым и всесторонним.

Азербайджанский министр энергетики Парвиз Шахбазов сообщил после встречи со своим саудовским коллегой принцем Абдулазизом бен Салманом Аль Саудом о подписании соглашения между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Стороны затронули двусторонние связи в рамках ОПЕК+, расширение сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии и ряд других направлений.

В своем Twitter он заявил, что Баку и Эр-Рияд будут сотрудничать в энергетической сфере. Глава ведомства подчеркнул, что Саудовская Аравия является для Азербайджана братской страной и важным партнером.

Он отметил, что энергетическое сотрудничество Азербайджана и Саудовской Аравии будет многоплановым и всесторонним. В свою очередь саудовский принц назвал Азербайджан дружественной страной и заявил о поддержке развития сотрудничества на двусторонней основе.

Как отметили в Минэнерго Азербайджана, сотрудничество Баку и Эр-Рияда будет связано с развитием отношений в нефтяной, газовой и других отраслях.