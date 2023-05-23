Свою мясную продукцию в Азербайджан поставят еще 23 российские компании

Еще 23 российских предприятия по производству и хранению животноводческой продукции, а также кормов и кормовых добавок получили право экспорта в Азербайджан, говорится в сообщении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор).
Такое право азербайджанское Агентство пищевой безопасности предоставило право экспорта продукции животного происхождения предоставило российским предприятиям на основании гарантий о соответствии компаний ветеринарно-санитарным требованиям Азербайджана, передает Trend.
На сегодняшний день право на экспорт своей продукции в Азербайджан имеют более 1,1 тысячи российских предприятий, работа по расширению перечня таких организаций продолжается, - говорится в сообщении российского надзорного ведомства.