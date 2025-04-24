Вестник Кавказа

Глава МВД Грузии встретился с турецкими парламентариями

Рукопожатие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МВД Грузии провел встречу с представителями парламента Турции. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и обмен опытом.

Глава грузинского МВД Гела Геладзе провел в Тбилиси переговоры с руководителем Комитета по безопасности и разведке парламента Турции Вейсалом Тифоглу.

Во встрече принимали участие и другие представители Комитета. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества и отметили значение связей между странами.

Помимо этого, они подчеркнули, что обмен опытом и практиками важен для повышения эффективности взаимодействия.

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