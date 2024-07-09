Глава Минздрава Армении едет в Грузию

Глава армянского Минздрава начинает свой визит в Грузию. В рамках поездки она проведет встречу с местными коллегами.

В среду, 17 июля, глава Минздрава Армении совершит визит в Грузию. Об этом гласит распоряжение, подписанное премьер-министром республики Николом Пашиняном.

В рамках поездки Анаит Аванесян пообщается с грузинскими коллегами. Она планирует обсудить с ними вопросы, касающиеся сотрудничества в области здравоохранения.

Визит армянского министра в соседнюю республику продлится два дня – 17 и 18 июля.