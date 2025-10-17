Глава Минобразования Грузии совершит визит в Армению

Министр образования Грузии в понедельник прибудет в Армению с официальным двухдневным визитом. Он встретится с Пашиняном и примет участие в Международном форуме знаний.

Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе на предстоящей неделе совершит визит в Армению.

Официальный визит запланирован на 20-21 октября. В Ереване Миканадзе поучаствует в Международном форуме знаний, грузинский министр выступит на панельной дискуссии "Национальные действия в ответ на глобальные вызовы". Форум откроет президент Армении Ваагн Хачатурян, далее выступит министр образования, науки и по делам молодежи Армении Жанна Андреасян, после чего стартует дискуссия.

Также в рамках визита в Ереван грузинский министр проведет встречу с премьер-министром страны Николом Пашиняном.

В Минобразования Грузии уточнили, что целью визита главы ведомства в Ереван является укрепление научных и образовательных связей между двумя государствами, и расширение сотрудничества по линии реализации совместных проектов.