Глава Минобороны РФ прибыл в Китай на совещание глав МО ШОС

Министр обороны России Андрей Белоусов совершает рабочий визит в Китай - в городе Циндао состоится совещание глав оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"В ходе мероприятия состоится обсуждение актуальных вопросов глобальной и региональной безопасности, а также укрепления сотрудничества в области обороны в рамках организации"
– министерство обороны РФ
Участниками совещания станут главы МО стран ШОС, генеральный секретарь ШОС, директор Исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС.
На полях мероприятия состоится ряд двусторонних встреч, информирует российское Минобороны.
ШОС включает РФ, Иран, Китай, Казахстан, Беларусь, Индию, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.