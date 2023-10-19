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Глава Минобороны Азербайджана встретился с узбекским коллегой

Глава Минобороны Азербайджана встретился с узбекским коллегой
© Фото: сайт Минобороны АР
Министр обороны Азербайджана провел встречу с главой Минобороны Узбекистана. В ходе переговоров был подписан план двустороннего сотрудничества на 2024 год.

Министры обороны Азербайджана и Узбекистана – Закир Гасанов и Баходир Курбанов – провели переговоры в Бухаре, сообщает пресс-служба оборонного ведомства АР.

Перед встречей Гасанов посетил мемориальный комплекс Бахоуддина Накшбанди, после чего он прибыл на общевойсковой полигон «Бухара», где и состоялась встреча глав ведомств двух государств.

Сначала министры поговорили в формате «тет-а-тет», а затем – в расширенном составе с участием делегаций. Стороны обменялись мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества в военных отраслях. Они также затронули вопросы организации визитов специалистов и другие темы, которые представляют взаимный интерес.

Далее Гасанов и Курбанов ознакомились с работой полигона, материальной и учебной базой. После показательной тренировки военных участники вместе с министрами сделали совместное фото.

По итогам встречи главы ведомств подписали «план двустороннего сотрудничества между министерством обороны АР и Министерством обороны РУ на 2024 год».

Закир Гасанов прибыл в Узбекистан с официальным визитом

Закир Гасанов прибыл в Узбекистан с официальным визитом

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