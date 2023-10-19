Глава Минобороны Азербайджана встретился с узбекским коллегой

Министры обороны Азербайджана и Узбекистана – Закир Гасанов и Баходир Курбанов – провели переговоры в Бухаре, сообщает пресс-служба оборонного ведомства АР.
Перед встречей Гасанов посетил мемориальный комплекс Бахоуддина Накшбанди, после чего он прибыл на общевойсковой полигон «Бухара», где и состоялась встреча глав ведомств двух государств.
Сначала министры поговорили в формате «тет-а-тет», а затем – в расширенном составе с участием делегаций. Стороны обменялись мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества в военных отраслях. Они также затронули вопросы организации визитов специалистов и другие темы, которые представляют взаимный интерес.
Далее Гасанов и Курбанов ознакомились с работой полигона, материальной и учебной базой. После показательной тренировки военных участники вместе с министрами сделали совместное фото.
По итогам встречи главы ведомств подписали «план двустороннего сотрудничества между министерством обороны АР и Министерством обороны РУ на 2024 год».