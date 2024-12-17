Вестник Кавказа

Глава Минобороны Армении рассчитывает на углубление сотрудничества с США

Сурен Папикян
© Фото: сайт Минобороны Армении
Руководитель оборонного ведомства доволен текущим уровнем взаимодействия с США. При этом он подчеркнул, что рассчитывает на углубление сотрудничества.

Министр обороны Армении оценил подписание хартии о стратегическом партнерстве с Соединенными Штатами.

В ходе пресс-конференции 15 января Сурен Папикян отметил, что это важное событие, свидетельствующее, что отношения двух стран вышли на новый уровень.

При этом глава министерства уточнил, что характер сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран не меняется, так оно уже налажено. По его словам, подписание хартии позволит странам продолжить развивать взаимодействие в заданных рамках.

"По ряду направлений мы пошли дальше. Проводятся учения, консультации, реформы сержантской системы подготовки"

– Сурен Папикян

Он также добавил, что доволен темпом и динамикой текущего сотрудничества с США, выразив надежду на его дальнейшее углубление.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1075 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Армении появятся пограничники США

В Армении появятся пограничники США

Евроатлантическая интеграция Армении включена в договор с США

Евроатлантическая интеграция Армении включена в договор с США

Армения и США заключили хартию о стратегическом партнерстве

Армения и США заключили хартию о стратегическом партнерстве

Успеть в уходящий поезд: Пашинян подписывает стратегический договор с США

Успеть в уходящий поезд: Пашинян подписывает стратегический договор с США

Лавров: Армения должна решать свои проблемы с соседями, а не с США и ЕС

Лавров: Армения должна решать свои проблемы с соседями, а не с США и ЕС

США дестабилизируют Южный Кавказ посредством Армении – Песков

США дестабилизируют Южный Кавказ посредством Армении – Песков

Армения и США станут стратегическими партнерами

Армения и США станут стратегическими партнерами

Администрация Трампа поддержит Азербайджан – Stratfor

Администрация Трампа поддержит Азербайджан – Stratfor

Ильхам Алиев: вооружение Армении нужно остановить

Ильхам Алиев: вооружение Армении нужно остановить

Во что армяне играют сутками?

Во что армяне играют сутками?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы