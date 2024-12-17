Глава Минобороны Армении рассчитывает на углубление сотрудничества с США

Руководитель оборонного ведомства доволен текущим уровнем взаимодействия с США. При этом он подчеркнул, что рассчитывает на углубление сотрудничества.

Министр обороны Армении оценил подписание хартии о стратегическом партнерстве с Соединенными Штатами.

В ходе пресс-конференции 15 января Сурен Папикян отметил, что это важное событие, свидетельствующее, что отношения двух стран вышли на новый уровень.

При этом глава министерства уточнил, что характер сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран не меняется, так оно уже налажено. По его словам, подписание хартии позволит странам продолжить развивать взаимодействие в заданных рамках.

"По ряду направлений мы пошли дальше. Проводятся учения, консультации, реформы сержантской системы подготовки"

– Сурен Папикян

Он также добавил, что доволен темпом и динамикой текущего сотрудничества с США, выразив надежду на его дальнейшее углубление.