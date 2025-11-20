Глава Минэкономики Армении встретился с послом России в Ереване

Геворг Папоян встретился с Сергеем Копыркиным. Глава экономического ведомства Армении и глава российской дипмиссии обсудили развитие экономических связей.
Глава экономического ведомства Армении Геворг Папоян провел встречу с послом РФ в Ереване Сергеем Копыркиным. Стороны обсудили развитие экономических связей между странами.
"В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, связанных с расширением экономических связей с Российской Федерацией и увеличением товарооборота между двумя странами"
– Минэкономики Армении
Москва и Ереван намерены добиться увеличения торгового оборота. Стороны затронули партнерство в аграрном секторе, а также сотрудничество по ряду коммерческих проектов. В рамках обсуждения также предложено работать над развитием туристических связей.