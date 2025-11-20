Вестник Кавказа

Глава Минэкономики Армении встретился с послом России в Ереване

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Геворг Папоян встретился с Сергеем Копыркиным. Глава экономического ведомства Армении и глава российской дипмиссии обсудили развитие экономических связей.

Глава экономического ведомства Армении Геворг Папоян провел встречу с послом РФ в Ереване Сергеем Копыркиным. Стороны обсудили развитие экономических связей между странами. 

"В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, связанных с расширением экономических связей с Российской Федерацией и увеличением товарооборота между двумя странами"

– Минэкономики Армении 

Москва и Ереван намерены добиться увеличения торгового оборота. Стороны затронули партнерство в аграрном секторе, а также сотрудничество по ряду коммерческих проектов. В рамках обсуждения также предложено работать над развитием туристических связей.

